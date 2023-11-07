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        Elazığ'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ruhsatsız silah kullananlara yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:11
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        Elazığ'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ruhsatsız silah kullananlara yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışma kapsamında ruhsatsız silah kullandığı belirlenen şüpheliler C.G. ve İ.G'nin bulunduğu adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 15 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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