Elazığ'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ruhsatsız silah kullananlara yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışma kapsamında ruhsatsız silah kullandığı belirlenen şüpheliler C.G. ve İ.G'nin bulunduğu adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 15 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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