Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 19:36 Güncelleme: 09.11.2023 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler bu kapsamda, Ataşehir Mahallesi Şeyh Edebalı Sokak'ta açıktan hırsızlık olayının şüphelisi Z.M. (32) ile Mustafapaşa Mahallesi Mektup Sokak'ta bir ikametten hırsızlık olayının şüphelisi E.A'yı (29) adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.M. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli E.A'nın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beyaz Saray: İsrail her gün 4 saat ara verecek
        Beyaz Saray: İsrail her gün 4 saat ara verecek
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Karaman'da 4 ay arayla yine can aldı!
        Karaman'da 4 ay arayla yine can aldı!
        İstanbul'da şehir içinde neresi rezerv alan olur?
        İstanbul'da şehir içinde neresi rezerv alan olur?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsanın yeni belalısı mı oldu?
        Borsanın yeni belalısı mı oldu?
        Ali Koç: Bahis ve şike varsa hakem de vardır!
        Ali Koç: Bahis ve şike varsa hakem de vardır!
        Bitcoin 1 ayda yüzde 35 kazandırdı
        Bitcoin 1 ayda yüzde 35 kazandırdı
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?

        Benzer Haberler

        Elazığ'da "Küresel Tehdit Uyuşturucu" konferansı düzenlendi
        Elazığ'da "Küresel Tehdit Uyuşturucu" konferansı düzenlendi
        Elazığ Valisi Toraman, Saklıkapı Kanyonu'nda yürütülen çalışmaları inceledi...
        Elazığ Valisi Toraman, Saklıkapı Kanyonu'nda yürütülen çalışmaları inceledi...
        Elazığ'da okul kantinlerinde İsrail'i destekleyen markaların ürünleri satıl...
        Elazığ'da okul kantinlerinde İsrail'i destekleyen markaların ürünleri satıl...
        Keban Kaymakamı Atalık esnafı ziyaret etti
        Keban Kaymakamı Atalık esnafı ziyaret etti
        Elazığ'da üzüm bağları mavi beyaz örtüyle kaplandı
        Elazığ'da üzüm bağları mavi beyaz örtüyle kaplandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı