Elazığ'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler bu kapsamda, Ataşehir Mahallesi Şeyh Edebalı Sokak'ta açıktan hırsızlık olayının şüphelisi Z.M. (32) ile Mustafapaşa Mahallesi Mektup Sokak'ta bir ikametten hırsızlık olayının şüphelisi E.A'yı (29) adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.M. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli E.A'nın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.