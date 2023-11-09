Elazığ'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler bu kapsamda, Ataşehir Mahallesi Şeyh Edebalı Sokak'ta açıktan hırsızlık olayının şüphelisi Z.M. (32) ile Mustafapaşa Mahallesi Mektup Sokak'ta bir ikametten hırsızlık olayının şüphelisi E.A'yı (29) adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.M. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli E.A'nın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.