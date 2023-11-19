Elazığ'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Elazığ'da tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alper A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Sivrice-Gözeli kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

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