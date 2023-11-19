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        Elazığ'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

        Elazığ'da tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:27 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:27
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        Elazığ'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
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        Elazığ'da tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Alper A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Sivrice-Gözeli kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ceset otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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