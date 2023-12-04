Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde hafif ticari araç ile panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 09:34 Güncelleme: 04.12.2023 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde hafif ticari araç ile panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Y.E'nin kullandığı 06 AU 0905 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ABZ 043 plakalı panelvan, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada, sürücülerin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Altında olağandışı rekor
        Altında olağandışı rekor
        Bitcoin 41.000 doları aştı
        Bitcoin 41.000 doları aştı
        3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
        3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı derinleşti
        Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı derinleşti
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        ABD savaş gemisine saldırı!
        ABD savaş gemisine saldırı!
        Otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız öldü
        Otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız öldü
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Babayı kahreden mesai!
        Babayı kahreden mesai!
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Çelişkili açıklama
        Çelişkili açıklama
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Krunic ısrarı sürüyor!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da göl manzaralı kayak merkezi yeni sezon için gün sayıyor
        Elazığ'da göl manzaralı kayak merkezi yeni sezon için gün sayıyor
        AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı, gazetecilerle bir araya geldi
        AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı, gazetecilerle bir araya geldi
        Elazığ'da 320 bin kaçak makaron ele geçirildi
        Elazığ'da 320 bin kaçak makaron ele geçirildi
        Elazığ'da bedensel engelliye hayırseverden akülü tekerlekli sandalye desteğ...
        Elazığ'da bedensel engelliye hayırseverden akülü tekerlekli sandalye desteğ...
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da husumetli aileler arasında çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandı
        Elazığ'da husumetli aileler arasında çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandı