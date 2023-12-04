Elazığ'da hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde hafif ticari araç ile panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Y.E'nin kullandığı 06 AU 0905 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ABZ 043 plakalı panelvan, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücülerin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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