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        Elazığ'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Elazığ'da polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 11:07 Güncelleme: 09.12.2023 - 11:07
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        Elazığ'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Elazığ'da polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 2 bin 413 kişi ve 308 araç denetlendi.

        Ayrıca denetimlerde, 102 umuma açık iş yeri, 17 metruk bina, 15 park ve bahçe kontrol edildi.

        Çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

        Uygulamada, ruhsatsız tabanca, 9 fişek, 12,4 gram esrar, 65,5 gram metamfetamin ele geçirildi, 8 araç için idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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