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        Elazığ'da yolun çökmesi sonucu yan yatan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

        Elazığ'da asfalt yolda meydana gelen çökme sonucu yan yatan hafriyat kamyonunun sürücüsü hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:09 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:18
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        Elazığ'da yolun çökmesi sonucu yan yatan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
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        Elazığ'da asfalt yolda meydana gelen çökme sonucu yan yatan hafriyat kamyonunun sürücüsü hafif yaralandı.

        Hamdi Başaran Caddesi'nde M.Y. idaresindeki 23 DE 489 plakalı hafriyat yüklü kamyonun geçişi sırasında çökme meydana geldi.

        Kamyon yan yatarken, su şebekesi hattı da zarar gördü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücüye ambulansta müdahale edildi.

        Yan yatan kamyonda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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