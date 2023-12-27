Elazığ'da yolun çökmesi sonucu yan yatan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Elazığ'da asfalt yolda meydana gelen çökme sonucu yan yatan hafriyat kamyonunun sürücüsü hafif yaralandı.

Hamdi Başaran Caddesi'nde M.Y. idaresindeki 23 DE 489 plakalı hafriyat yüklü kamyonun geçişi sırasında çökme meydana geldi.

Kamyon yan yatarken, su şebekesi hattı da zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücüye ambulansta müdahale edildi.

Yan yatan kamyonda hasar oluştu.

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