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        Hakkari'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi Elazığ'da defnedildi

        Hakkari'de kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Muhammed Yusuf Sonay'ın (31) cenazesi Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:45 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:45
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        Hakkari'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi Elazığ'da defnedildi
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        Hakkari'de kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Muhammed Yusuf Sonay'ın (31) cenazesi Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde toprağa verildi.

        Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli iken geçirdiği kalp krizi sonucu 25 Aralık'ta hayatını kaybeden Sonay'ın cenazesi, müdürlüğün bahçesinde dün düzenlenen törenin ardından Kovancılar'a getirildi.

        İmam Rabbani Camisi'nde düzenlenen törende Sonay'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi katafalka konuldu.

        Kılınan cenaze namazının ardından Sonay için dua edildi, helallik istendi.

        Törenin ardından polis memurunun cenazesi Kovancılar Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli polis memuru Muhammed Yusuf Sonay, 25 Aralık'ta geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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