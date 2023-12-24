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        Elazığlı askerin şehit olmadan önceki videosu ortaya çıktı

        IRAK'ınkuzeyinden acı haberi gelen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22), şehit olmadan önce komutanına "Komutanım, şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar" dediği bir video gönderdiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 12:33 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:35
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        Elazığlı askerin şehit olmadan önceki videosu ortaya çıktı
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        IRAK'ınkuzeyinden acı haberi gelen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22), şehit olmadan önce komutanına "Komutanım, şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar" dediği bir video gönderdiği ortaya çıktı.

        Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler ile çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Elazığ'daki ailesine ulaştırılırken, Aslan'ın şehit olmadan önce komutanına gönderdiği video ortaya çıktı. Görüntülerde, Şehit Aslan'ın, "Komutanım, şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar" dediği duyuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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