Elazığ'da asayiş uygulamalarında 32 kişi yakalandı
Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 32 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 32 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 21-23 Aralık'ta çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında 8 hırsızlık şüphelisi, 16 aranan şahıs, silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay ve hırsızlık suçlarından 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişi, kesici alet ile yaralama konu şüphelisi 18 yaşından küçük 2 kişi, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 1 kişi ile kimliksiz ve kayıtsız yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 25 fişek ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
Ayrıca 23 araca idari para cezası uygulandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.