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        Şehit Kemal Aslan, Elazığ´da son yolculuğuna uğurlandı

        PENÇE- Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan´ın (22) cenazesi, memleketi Elazığ´da toprağa verildi. Şehidin babası Mehmet Aslan, törende, "Hepiniz haklarınızı helal ediniz. Selahattin Demirtaş´a, Osman Kavala´ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 18:05 Güncelleme: 24.12.2023 - 18:10
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        Şehit Kemal Aslan, Elazığ´da son yolculuğuna uğurlandı
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        PENÇE- Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan´ın (22) cenazesi, memleketi Elazığ´da toprağa verildi. Şehidin babası Mehmet Aslan, törende, "Hepiniz haklarınızı helal ediniz. Selahattin Demirtaş´a, Osman Kavala´ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi.

        Irak´ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan´ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Elazığ Havalimanı´na getirildi. Burada düzenlenen törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, 8´inci Kolordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören mangası tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına kadar omuzlarda taşınan şehidin naaşı, İmam-ı Azam Camii´ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Elazığ Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. 

        Cenaze töreninde dua edilmesinin ardından şehidin babası Mehmet Aslan, mikrofonu alarak, "Hepiniz haklarınızı helal ediniz. Selahattin Demirtaş´a, Osman Kavala´ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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