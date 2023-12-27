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        Baskil Kaymakamı Kundakçı, Söğütdere köyünü ziyaret etti

        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Söğütdere köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:20 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:50
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        Baskil Kaymakamı Kundakçı, Söğütdere köyünü ziyaret etti
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        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Söğütdere köyünü ziyaret etti.

        Kaymakam Kundakçı, Söğütdere köyünü ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

        Vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmek ve talepleri dinlemek amacıyla fırsat buldukça köy ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirten Kundakçı, ziyaretlerde yürütülen çalışmaları da yerinde görme fırsatı bulduğunu söyledi.

        Kundakçı, "Vatandaşlarımızın taleplerini imkanlar ölçüsünde gerçekleştiriyoruz. Devletimiz her zaman milletinin yanında." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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