Baskil Kaymakamı Kundakçı, Söğütdere köyünü ziyaret etti

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Söğütdere köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Kundakçı, Söğütdere köyünü ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmek ve talepleri dinlemek amacıyla fırsat buldukça köy ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirten Kundakçı, ziyaretlerde yürütülen çalışmaları da yerinde görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Kundakçı, "Vatandaşlarımızın taleplerini imkanlar ölçüsünde gerçekleştiriyoruz. Devletimiz her zaman milletinin yanında." dedi.

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