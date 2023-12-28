Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan hastalara evlerinde ziyaret

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, hastaları evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Akmurat, akraba, yaşlı ve hasta ziyaretlerinin örf ve adetlerde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Akmurat, "Atalarımızdan böyle öğrendik, vatandaşlarımızın hayır dualarını almak için onları tek tek ziyaret ediyorum. Cenab-ı Hak hastalarımıza şifa, yaşlılarımıza sağlıklı bir ömür nasip eylesin." dedi.