Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan hastalara evlerinde ziyaret

        Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, hastaları evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:53 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan hastalara evlerinde ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, hastaları evlerinde ziyaret etti.

        Ziyarette konuşan Akmurat, akraba, yaşlı ve hasta ziyaretlerinin örf ve adetlerde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Akmurat, "Atalarımızdan böyle öğrendik, vatandaşlarımızın hayır dualarını almak için onları tek tek ziyaret ediyorum. Cenab-ı Hak hastalarımıza şifa, yaşlılarımıza sağlıklı bir ömür nasip eylesin." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        "Kupayı alıp gelmek istiyoruz"
        "Kupayı alıp gelmek istiyoruz"
        3 eşini öldüren cani: Ben kadın düşmanı mıyım? İşte cezası!
        3 eşini öldüren cani: Ben kadın düşmanı mıyım? İşte cezası!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay Baskil Şubesinden öğrencilere kışlık giysi desteği
        Türk Kızılay Baskil Şubesinden öğrencilere kışlık giysi desteği
        Elazığ'da 2020'deki deprem için inşa edilen 144 konutun kurası çekildi
        Elazığ'da 2020'deki deprem için inşa edilen 144 konutun kurası çekildi
        Elazığ'da misafir edilen Ahıska Türkleri, şehit askerler için mevlit okuttu
        Elazığ'da misafir edilen Ahıska Türkleri, şehit askerler için mevlit okuttu
        Elazığ'da yolun çökmesi sonucu yan yatan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaral...
        Elazığ'da yolun çökmesi sonucu yan yatan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaral...
        Hakkari'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi Elazığ'da...
        Hakkari'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi Elazığ'da...
        Baskil Kaymakamı Kundakçı, Söğütdere köyünü ziyaret etti
        Baskil Kaymakamı Kundakçı, Söğütdere köyünü ziyaret etti