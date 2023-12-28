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        "Benim için Fethi Sekin demek" temalı kompozisyon yarışması sonuçlandı

        İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilmek istenen saldırıyı canı pahasına önleyerek şehit olan polis memuru Fethi Sekin anısına düzenlenen "Benim için Fethi Sekin demek" temalı kompozisyon yarışmasının sonucu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 17:15 Güncelleme: 28.12.2023 - 17:15
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        "Benim için Fethi Sekin demek" temalı kompozisyon yarışması sonuçlandı
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        İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilmek istenen saldırıyı canı pahasına önleyerek şehit olan polis memuru Fethi Sekin anısına düzenlenen "Benim için Fethi Sekin demek" temalı kompozisyon yarışmasının sonucu açıklandı.

        Şehit Sekin'in memleketi Baskil ilçesinde Kaymakamlık tarafından Elazığ Valiliği, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının desteğiyle düzenlenen proje kapsamında, 81 ildeki lise öğrencilerinin katıldığı kompozisyon yarışmasında 3 öğrenci dereceye girdi.

        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, yarışma sonucu her ilde 1'inci seçilen kompozisyonların "Benim için Fethi Sekin demek" isimli kitapta derleneceğini belirterek, bu kitabın ülke genelinde okurlarla buluşturulacağını ifade etti.

        Öğrencilerin yarışmaya büyük ilgi gösterdiğini aktaran Kundakçı, şunları kaydetti:

        "Yarışmada, İstanbul'daki Tuğrul Bey Anadolu Lisesi öğrencisi Abdulhadi Şahin 1'inci, Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Betül Berra Sayın 2'nci, Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Rana Erman 3'üncü oldu. Dereceye giren 3 öğrencimiz, 5 Ocak'ta Baskil ilçesinin Doğancık köyünde şehidimizin kabri başında düzenlenecek anma törenine davet edilecek. Dereceye giren öğrencilerimize Fethi Sekin'in şehadetinin 7'nci yılında düzenlenecek anma töreninde ödül verilecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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