Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan okul ziyareti
Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Baskil İlkokulunu ziyaret etti.
Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Baskil İlkokulunu ziyaret etti.
Kaymakam Kundakçı, ilçede okul ziyaretlerini sürdürüyor.
Baskil İlkokulunu ziyaret eden Kundakçı, öğretmenlerle görüştü. Daha sonra sınıfları gezen Kundakçı, öğrencilerle sohbet etti.
Ziyarete ilişkin açıklama yapan Kundakçı, "Daha kaliteli bir eğitim öğretim için hep birlikte çalışıyoruz. Öğrencilerimizle gelecek planları üzerine sohbet ederek, isteklerini kendilerinden dinlemiş olduk." dedi.
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