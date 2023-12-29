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        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan okul ziyareti

        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Baskil İlkokulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:22 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:34
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        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan okul ziyareti
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        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Baskil İlkokulunu ziyaret etti.

        Kaymakam Kundakçı, ilçede okul ziyaretlerini sürdürüyor.

        Baskil İlkokulunu ziyaret eden Kundakçı, öğretmenlerle görüştü. Daha sonra sınıfları gezen Kundakçı, öğrencilerle sohbet etti.

        Ziyarete ilişkin açıklama yapan Kundakçı, "Daha kaliteli bir eğitim öğretim için hep birlikte çalışıyoruz. Öğrencilerimizle gelecek planları üzerine sohbet ederek, isteklerini kendilerinden dinlemiş olduk." dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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