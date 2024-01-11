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        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan Regaip Kandili mesajı

        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Regaip Kandili dolayısıyla mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:32 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:32
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        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan Regaip Kandili mesajı
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        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Regaip Kandili dolayısıyla mesajı yayımladı.

        Kundakçı, mesajında, Regaib Kandili'nin üç ayların başlangıcı, bereket ve maneviyat mevsiminin habercisi olduğunu belirtti.

        Regaib Kandili'nin dargınlıkları, kırgınlıkları bırakıp kardeşlik ve hoşgörü duygularını zirveye çıkarttığı gün olduğunu belirten Kundakçı, kandilin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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