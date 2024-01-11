Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan Regaip Kandili mesajı
Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Regaip Kandili dolayısıyla mesajı yayımladı.
Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Regaip Kandili dolayısıyla mesajı yayımladı.
Kundakçı, mesajında, Regaib Kandili'nin üç ayların başlangıcı, bereket ve maneviyat mevsiminin habercisi olduğunu belirtti.
Regaib Kandili'nin dargınlıkları, kırgınlıkları bırakıp kardeşlik ve hoşgörü duygularını zirveye çıkarttığı gün olduğunu belirten Kundakçı, kandilin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.
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