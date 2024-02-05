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        Elazığ'da kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 10 kilogram tütün ve 10,5 kilogram dolu makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:40 Güncelleme: 05.02.2024 - 14:06
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        Elazığ'da kaçak tütün ve makaron ele geçirildi
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        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 10 kilogram tütün ve 10,5 kilogram dolu makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, H.D'nin iş yerinde kaçak tütün sattığı bilgisine ulaşıldı.

        Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 10 kilogram tütün ve 10,5 kilogram dolu makaron bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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