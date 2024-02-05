Elazığ'da kaçak tütün ve makaron ele geçirildi
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 10 kilogram tütün ve 10,5 kilogram dolu makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 10 kilogram tütün ve 10,5 kilogram dolu makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, H.D'nin iş yerinde kaçak tütün sattığı bilgisine ulaşıldı.
Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 10 kilogram tütün ve 10,5 kilogram dolu makaron bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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