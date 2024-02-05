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        Elazığ Valisi Toraman, 6 Şubat'taki depremlerin ardından yapılan çalışmaları anlattı:

        Elazığ Valisi Ömer Toraman, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından depremzedelere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 22:21 Güncelleme: 05.02.2024 - 22:21
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        Elazığ Valisi Toraman, 6 Şubat'taki depremlerin ardından yapılan çalışmaları anlattı:
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        Elazığ Valisi Ömer Toraman, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından depremzedelere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

        Toraman, Valilikte düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile diğer bakanlıkların destekleriyle, AFAD ve TOKİ'nin büyük gayretleri sayesinde afetin üzerinden geçen bir yılda çok büyük mesafeler katedildiğini söyledi.

        Depremin hemen ardından evlerini terk eden yaklaşık 30 bin depremzedeye kamu misafirhaneleri, yurtlar, okul pansiyonları ve belediyeye ait sosyal tesislerin açıldığını dile getiren Toraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İlk andan itibaren vatandaşlarımızın barınma ve iaşe ihtiyaçları karşılandı. Depremin ardından 05.15 itibarıyla ilk saha taramamız tamamlandı ve çok şükür Elazığ için herhangi bir yıkım olmadığı bilgisine ulaşıldı. Bunu takiben ekiplerimizi diğer illerdeki arama ve kurtarma faaliyetlerine destek olmaya yönlendirdik. Bu çerçevede AFAD arama kurtarma ekiplerimiz, Kovancılar Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı personelimiz süratle Malatya'ya sevk edildi. Saat 07.10 itibarıyla farklı kurumlardan, AFAD ve UMKE'den 238 personel, 35 araçla diğer illere sevk edildi. Ayrıca emniyet teşkilatına mensup 74 polis memurumuz Malatya'ya, 6 polis memurumuz da Kahramanmaraş'a sevk edildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kent genelinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Bu çerçevede il merkezinde 210 bina incelendi ve bir binanın boşaltılarak acil yıkılmasına karar verildi. Bina boşaltıldıktan sonra saat 13.21'de ikinci deprem meydana geldi. Bu depremde tahliyesi gerçekleştirilen bina çöktü. Çökme sırasında bir polis memurumuz ve bir vatandaşımız enkaz altında kalarak hayatını kaybetti."

        - "Depremzedelerin her türlü ihtiyacı karşılandı"

        Toraman, yardım çalışmaları kapsamında 2 kaymakam ile 2 bin 188 personel ve 84 iş makinesinin Malatya'daki çalışmalara destek için yönlendirildiğini, kentteki 2 bin 370 yardım gönüllüsünün deprem bölgelerinde çeşitli yardım faaliyetlerinde görev aldığını aktardı.

        "Ayni yardımlar kapsamında yaklaşık 2,1 milyon ekmek, 1,3 milyon litre su, 550 bin öğün yemek, 120 bin ton bakliyat, 119 bin battaniye, 7 bin 429 yatak, 5 bin 200 çadır, 2 bin 193 ısıtıcı, 532 jeneratörü depremden etkilenen diğer illere sevk ettik." diyen Toraman, depremden etkilenen illerden Elazığ'a gelerek barınma talebinde bulunan vatandaşlara da ilçelerde kaymakamlıklar, il merkezinde de Kızılay ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ayni yardımların devam ettiğini kaydetti.

        Toraman, depremzedelerin gıda, yakacak gibi her türlü ihtiyacının karşılandığını, ilçelerde yardım yapılan depremzede sayısının 14 bin 500'e ulaştığını belirterek, il merkezine gelen ve yardım ulaştırılan depremzede sayısının da 11 bin olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.

        Depremler sırasında Elazığ'da yaralanan 349, diğer illerde yaralanan ve kente getirilen 472 vatandaşın tedavisinin yapılarak taburcu edildiğini ifade eden Toraman, şöyle konuştu:

        "Yurtlarımızı depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak için açtık. Başta Malatya olmak üzere barınma problemi yaşayan depremzedeleri buralarda misafir ettik. 14 Nisan 2023 itibarıyla bu sayı 4 bin 183'e kadar çıktı. Yine kamu misafirhanelerinde 725 depremzedeyi misafir ettik. Ayrıca kendi imkanlarıyla ilimize gelerek akrabalarında, tanıdıklarında veya kiraladıkları konutlarda barınan yaklaşık 45 bin depremzede vatandaşımızı tespit ettik. Vatandaşlarımıza yalnızca barınma hizmeti vermedik ihtiyaç duydukları bütün yardımları yaptık."

        Toraman, evleri ağır hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının kalıcı olarak sağlanması için şubat ayı bitmeden 1887 konutun inşasına başlandığını anlatarak, Elazığ'da toplam 3 bin 203 konutun ihalesinin yapılarak inşasına başlandığını bildirdi.

        Yapımı tamamlanan konutlardan 2 bin 255'ini cuma günü kura çekimi ile hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını aktaran Toraman, vatandaşlara ayrıca nakdi destek de sunduklarını belirtti.

        Vali Ömer Toraman, şunları söyledi:

        "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla ilk etapta depremden etkilenen hanelere 10 bin lira ödeme yapıldı. Elazığ'da bundan yararlanan 44 bin 941 hane oldu. Bu da yaklaşık 450 milyon lira ödemeye tekabül ediyor. Evlerini boşaltan vatandaşlarımıza da barınma desteği olarak bir defaya mahsus olmak üzere 15 bin lira nakdi yardım yapıldı. Bu yardımlardan da 10 bin 841 ailemiz yararlandı. Yapılan ödeme tutarı ise 162 milyon lira. İlk etapta ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılara da 3 bin lira olmak üzere kira yardımı yapılmaya başlandı. Elazığ'da kira yardımından faydalanan hane sayısı 9 bin 730'a ulaştı. Şu ana kadar yapmış olduğumuz ödeme tutarı 362 milyon lira. Kira yardımlarımız devam ediyor. Yeni yıl ile beraber yapılan kira yardımı artırıldı. Elazığ'da AFAD Başkanlığı tarafından yapılan toplam nakdi ödemeler yaklaşık 1 milyar liraya tekabül ediyor."

        Toraman, devletin kırsalda yaşayan depremzedelere de aradan geçen bir yıllık süreçte ayni ve nakdi yardımlarda bulunduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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