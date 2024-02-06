Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan köy ziyareti
Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Kızıluşağı köyünü ziyaret etti.
Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Kızıluşağı köyünü ziyaret etti.
Kundakçı, ziyareti kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve sorunlarını dinledi.
Kundakçı, yaptığı açıklamada, köy ve mezraları ziyaret ederek hanelere misafir olduklarını belirtti.
Ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini aktaran Kundakçı, kendilerine iletilen sorun ve talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacaklarını dile getirdi.
Kaymakam Kundakçı'ya ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Tırpancı da eşlik etti.
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