Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan Miraç Kandili mesajı

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmurat, mesajında, Miraç Kandili'nde manevi duyguların üst seviyelere yükseldiğini belirterek, bu gecede yapılacak tüm duaların kabul olmasını diledi.

Akmurat, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Miracın özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakarlık, yüce mertebelere erişmek vardır. Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ederim. Kandilin aramızdaki sevgi ve kardeşlik duygularının artmasına, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olması temennisiyle saygı ve selamlarımı sunarım."