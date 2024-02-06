Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü mesajı

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin birinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kundakçı, mesajında, Türkiye'nin dünyanın en önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunduğunu belirtti.

Deprem gerçeğiyle yaşayabilmeyi öğrenme, olası depremlere karşı dayanıklı konutlar inşa etme ve gerekli bilinçlendirme çalışmaları yapmanın bu noktada büyük önem arz ettiğini ifade eden Kundakçı, şunları kaydetti:

"Doğal afet olan depremin, bir kez daha felakete dönüşmemesi için doğayı elverdiği ölçüde doğru kullanmalı ve yaşadığımız yüzyılın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz bilgi, birikim ve teknolojinin imkanlarını kullanarak tedbirlerimizi almak zorundayız. 6 Şubat depreminin yıl dönümünde, böyle acıların ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."