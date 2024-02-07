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        Baskil Belediye Başkanı Akmurat, Gençlerbirliği Spor Kulübü'nü ziyaret etti

        Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Baskil Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve sporcularına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:31 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:31
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        Baskil Belediye Başkanı Akmurat, Gençlerbirliği Spor Kulübü'nü ziyaret etti
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        Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Baskil Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve sporcularına ziyarette bulundu.

        Akmurat, kulübün spor tesislerinde antrenman yapan sporcu ve kulübün yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

        Ziyarete ilişkin açıklama yapan Akmurat, ilçede yeni kurulan kulübün yönetimini ziyaret ederek, genç sporcularla tanıştıklarını söyledi.

        Sporcuların performansını beğendiğini ifade eden Akmurat, "Kulübün kuruluşunda emeği geçen ve kulübü destekleyen herkese teşekkür ederim. Bizler de her daim sporcularımızın yanındayız." dedi.

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