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        Baskil Kaymakamı Kundakçı, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti

        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 14:37 Güncelleme: 08.02.2024 - 14:40
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        Baskil Kaymakamı Kundakçı, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti
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        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerini ziyaret etti.

        İlçe Emniyet Amiri Murat Beşevli ile mezarları ziyaret eden Kundakçı, yaptığı açıklamada, depremin ardından mesai kavramı gözetmeksizin AFAD ve Türk Kızılay ile birlikte yaraları sarmaya çalıştıklarını söyledi.

        Depremde hayatını kaybedenlerin aileleriyle de görüştüklerini belirten Kundakçı, "Acıları biraz sarmak, biraz dindirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yakınlarını kaybedenlerle görüşmek, onlara moral vermek ve başsağlığı dilemek için buradayız. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden ve kötülüklerden korusun." ifadelerini kullandı.

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