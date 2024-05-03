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        GÜNCELLEME - Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23.57'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 00:37 Güncelleme: 03.05.2024 - 00:37
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        GÜNCELLEME - Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23.57'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 8,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun. Ekiplerimiz saha taramalarını yapıyorlar. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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