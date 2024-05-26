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        Elazığ'da "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" yapıldı

        Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Filistinlilere destek amacıyla "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 21:37 Güncelleme: 26.05.2024 - 21:37
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        Elazığ'da "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" yapıldı
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        Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Filistinlilere destek amacıyla "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" düzenlendi.

        El-Aksa Platformu ev sahipliğinde Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Mardin, Muş, Siirt ve Van gibi çevre illerden gelen sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

        Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüş boyunca tekbir getiren katılımcılar İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Burada toplanan kalabalığa seslenen Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi, kendilerine desteklerini esirgemeyen Türkiye'deki herkese, Gazze'den, Kudüs'ten selam getirdiğini söyledi.

        Türkiye'nin direnişin yanında olduğu mesajını verdiğini ifade eden el-Hindi, şöyle dedi:

        "Emin olunuz ki mesajınız Allah'ın izniyle Gazze'ye ulaştırılacaktır. Binlerce kişi burada kararlılığınızı ispat ettiniz. Emin olabilirsiniz ki Gazze direnişi ilk günkü gibi ayaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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