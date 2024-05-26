Elazığ'da "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" yapıldı

Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Filistinlilere destek amacıyla "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" düzenlendi.

El-Aksa Platformu ev sahipliğinde Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Mardin, Muş, Siirt ve Van gibi çevre illerden gelen sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.