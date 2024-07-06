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        Keban Kaymakamı Atalık kayısı hasadına katıldı

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Gökbelen köyünde kayısı hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 12:40 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:40
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        Keban Kaymakamı Atalık kayısı hasadına katıldı
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Gökbelen köyünde kayısı hasadına katıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, 223 bin kayısı ağacının bulunduğu ilçede, yılda ortalama 8 bin ton kayısı üretimi gerçekleştiren 1048 kayısı üreticisinin hasat mesaisi başladı.

        Keban'ın Gökbelen köyünde kayısı üreticisi Salih Doğan'ın bahçesindeki hasada katılan Kaymakam Atalık, çiftçilere hasadın hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu.

        Hasada, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat da katıldı.

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