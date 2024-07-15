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        Keban'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri

        Elazığ'ın Keban ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 21:27 Güncelleme: 15.07.2024 - 21:27
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        Keban'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Yusuf Ziya Paşa Camisi İmam-Hatibi Mehmet Özdemir'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda sela okundu.

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı.

        İlçe Müftülüğü personeli tarafından ilahi ve kasideler seslendirildi, programda şehitler için dualar okundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyon ile yansıtıldı.

        Programda, "15 Temmuz" konulu sinevizyon gösterimi de yapıldı.

        Keban Kaymakamlığınca katılımcılara aşure ikram edildi.

        Programa, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, Cumhuriyet Savcısı Şura Uzun, İlçe Hakimi Rukiye Ünver, AK Parti Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak, CHP İlçe Başkanı Ozan Robü Özdemir, MHP İlçe Başkanı Osman Dinkçi, kurumların temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı﻿.

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