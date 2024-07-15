Keban'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri

Elazığ'ın Keban ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yusuf Ziya Paşa Camisi İmam-Hatibi Mehmet Özdemir'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda sela okundu.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı.

İlçe Müftülüğü personeli tarafından ilahi ve kasideler seslendirildi, programda şehitler için dualar okundu.