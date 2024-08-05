Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti
Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.
Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.
İlçede camilerde açılan yaz Kur'an kurlarını ziyaret eden Gök, öğrencilerle görüştü.
Gök, öğrencilere başarılar diledi.
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