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        Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti

        Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 20:56 Güncelleme: 05.08.2024 - 20:56
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        Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti
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        Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

        İlçede camilerde açılan yaz Kur'an kurlarını ziyaret eden Gök, öğrencilerle görüştü.

        Gök, öğrencilere başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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