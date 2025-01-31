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        Keban'da eğitim toplantısı düzenlendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde ikinci dönem eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:13 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:19
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        Keban'da eğitim toplantısı düzenlendi
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde ikinci dönem eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

        Keban Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre başkanlığında 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem için toplantı yapıldı.

        Toplantıda, yaşanan sorun ve çözümler ile ilçede yapılması planlanan projeler görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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