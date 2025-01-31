Keban'da eğitim toplantısı düzenlendi
Elazığ'ın Keban ilçesinde ikinci dönem eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde ikinci dönem eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
Keban Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre başkanlığında 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem için toplantı yapıldı.
Toplantıda, yaşanan sorun ve çözümler ile ilçede yapılması planlanan projeler görüşüldü.
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