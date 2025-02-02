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        Keban'da "Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi" kursu düzenlendi

        Keban ilçesinde, "Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi" kursu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 12:07 Güncelleme: 02.02.2025 - 12:09
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        Keban'da "Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi" kursu düzenlendi
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        Keban ilçesinde, "Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi" kursu düzenlendi.

        Keban İlçe Halk Eğitim Merkezince, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline eğitim verildi.

        Merkezin müdürü Ayhan Gültekin, ilçenin doğalgaza kavuştuğunu anımsatarak, bu kapsamda doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi kursu açtıklarını belirtti.

        Gültekin, eğitimin sonunda başarılı kursiyerlere sertifika verdiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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