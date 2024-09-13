Elazığ'ın Beyhan Belde Belediye Başkanı Öztürk, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Beyhan Belde Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Beyhan Belde Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.
Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, 6 belediye meclis üyesi ile Yeniden Refah Partisi’nden istifa ettiğini belirtti.
Öztürk, "31 Mart seçimlerinde almış olduğumuz emanetimizi, vatandaşlarımızla istişare edip eşit hizmet sağlamak amacıyla en ince ayrıntısına kadar düşünerek aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanı olarak şahsım ve 6 belediye meclis üyeleri olarak istifa etmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.
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