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        Elazığ'ın Beyhan Belde Belediye Başkanı Öztürk, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

        Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Beyhan Belde Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 18:26 Güncelleme: 13.09.2024 - 18:26
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        Elazığ'ın Beyhan Belde Belediye Başkanı Öztürk, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
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        Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Beyhan Belde Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

        Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, 6 belediye meclis üyesi ile Yeniden Refah Partisi’nden istifa ettiğini belirtti.

        Öztürk, "31 Mart seçimlerinde almış olduğumuz emanetimizi, vatandaşlarımızla istişare edip eşit hizmet sağlamak amacıyla en ince ayrıntısına kadar düşünerek aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanı olarak şahsım ve 6 belediye meclis üyeleri olarak istifa etmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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