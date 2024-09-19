Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Elazığ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 20:10 Güncelleme: 19.09.2024 - 20:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Elazığ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Beraberinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcıları Sacit Günbey, Suat Kılıç ve Nureddin Gül ile kente gelen Erbakan, Alacakaya ilçesine geçti.

        Esnafı ziyaret eden Erbakan, Alacakaya Belediyesi'nde, Belediye Başkanı Zafer Altınışık ile görüştü.

        Erbakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alacakaya halkına, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde gösterdikleri teveccüh için teşekkür ettiklerini belirtti.

        "Milli görüş farkını ortaya koyacağız, Alacakaya Belediyemizde ve Yeniden Refah Partili belediyelerimizde adaleti ve bereketi hakim kılacağız. Hizmet belediyeciliğini ortaya koyacağız." diyen Erbakan, Belediye Başkanı Altınışık'a görevinde başarı diledi.

        Erbakan, parti olarak da belediye başkanlarına destek olacaklarını ifade etti.

        Daha sonra Palu ilçesine geçen Erbakan, belediye binası önünde vatandaşlara seslenerek, Palu Belediyesinin ilçeyi hak ettiği yere taşımak için gayretle çalışacağını söyledi.

        Çalışmalarından dolayı Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu ve parti teşkilatına teşekkür eden Erbakan, şunları kaydetti:

        "Merhum Erbakan hocamız, Allah rahmet etsin, bu milletin derdiyle dertlenen ve bu bölgeye en büyük hizmetleri gerçekleştiren bir devlet adımıydı ve siyasetçiydi. Kendisi 1976-1977'de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesini başlattı. Diyarbakır'da, Elazığ'da, Şırnak'ta, Bingöl'de, Bitlis'te, bu bölgede sayısız fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, istihdama yönelik, kalkınmaya yönelik adımları attı. Biz de belediyelerimizde yönetimde adaleti sağlayacağız. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam, ihracat ekonomisini hayata geçireceğiz ve 'önce millet' diyerek kaynakları millete aktaracağız."

        Erbakan, daha sonra belediyeye geçerek, Başkan Septioğlu ile görüştü. Erbakan, ardından esnafı ziyaret etti.

        Ardından Akçakiraz beldesine geçen Erbakan, Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu ve partililerle bir araya geldi.

        Erbakan, Ormanoğlu'na görevinde başarılar diledi.

        Daha sonra Sivrice ilçesine geçen Erbakan, belediyeyi ziyaret etti, Belediye Başkanı Ebubekir Irmak ve parti teşkilatıyla görüştü.

        Erbakan, burada yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Irmak'a görevinde başarı dileyerek, 5 senelik hizmet sürecini yüz akıyla tamamlaması dileğinde bulundu.

        Parti olarak da kendilerine destek sunacaklarını dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

        "Başkanımızın öncülüğünde Sivrice'de ahlaklı belediyeciliği, Milli Görüş belediyeciliğini ve Milli Görüş'ün farkını inşallah yaşatacağız. Bütün zorluklara rağmen inşallah gayret edeceğiz ve milletimize verdiğimiz sözü tutacağız. Onların gösterdiği teveccühe, güvene inşallah Başkanımız da bizler de Yeniden Refah Partisi olarak layık olacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!

        Benzer Haberler

        Fatih Erbakan: Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partisi'ni iktidara getireceğiz
        Fatih Erbakan: Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partisi'ni iktidara getireceğiz
        Kovancılar'da altyapı çalışması devam ediyor
        Kovancılar'da altyapı çalışması devam ediyor
        Bakan Tekin: Evrensel laiklik anlayışı ile bağdaşır, özgür bir Türkiye nokt...
        Bakan Tekin: Evrensel laiklik anlayışı ile bağdaşır, özgür bir Türkiye nokt...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Elazığ'da İbrahim Taşel Ortaokulu'nun açılışında...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Elazığ'da İbrahim Taşel Ortaokulu'nun açılışında...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Elazığ'da "Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı"n...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Elazığ'da "Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı"n...
        Bakan Tekin: Evrensel laiklik anlayışı ile bağdaşır, özgür bir Türkiye nokt...
        Bakan Tekin: Evrensel laiklik anlayışı ile bağdaşır, özgür bir Türkiye nokt...