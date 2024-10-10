Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için Elazığ'da tören düzenlendi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan (23) için memleketi Elazığ'da cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Alan için İmam-ı Azam Camisi'nde gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu.

Törene katılan şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Öğle namazının ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ, cenaze namazını kıldırarak dua etti.

Daha sonra şehit Alan'ın tabutu, askerler tarafından konulduğu top arabası ile kortej eşliğinde cenaze aracına alındı.

Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyüne götürülen şehit askerin naaşı, köy mezarlığında toprağa verilecek. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, kurumların ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.