Keban'da traktör dere yatağına devrildi
Elazığ'ın Keban ilçesinde traktör dere yatağına devrildi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde traktör dere yatağına devrildi.
Topkıran Köyü Karabey mezrası yolunda M.K. idaresindeki 44 AZ 882 plakalı gübre yükle traktör, Karabey Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Sürücü araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtuldu.
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