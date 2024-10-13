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        Keban'da traktör dere yatağına devrildi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde traktör dere yatağına devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 18:22 Güncelleme: 13.10.2024 - 18:55
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        Keban'da traktör dere yatağına devrildi
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde traktör dere yatağına devrildi.

        Topkıran Köyü Karabey mezrası yolunda M.K. idaresindeki 44 AZ 882 plakalı gübre yükle traktör, Karabey Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

        Sürücü araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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