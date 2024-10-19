Kaymakam Türkmenoğlu, içme suyu çalışmalarını inceledi
Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, içme suyu çalışmalarını inceledi.
Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, içme suyu çalışmalarını inceledi.
Kaymakam Türkmenoğlu, 2024 yılı KÖYDES içme suyu projeleri kapsamında Pulköy köyü ile Yeni Payam köyünde yapımı tamamlanan çalışmaları inceledi.
Türkmenoğlu, yetkilerden bilgi aldı, köy sakinleriyle görüştü.
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