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        Elazığ'da beton pompasının çarptığı yaya öldü

        Elazığ'da beton pompasının çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:54 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:54
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        Elazığ'da beton pompasının çarptığı yaya öldü
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        Elazığ'da beton pompasının çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        B.T. yönetimindeki 23 AAD 333 plakalı beton pompası, Akpınar Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Mamur'a (71) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Mamur'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Mamur'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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