Elazığ'da 30 ruhsatsız silah ele geçirildi
Elazığ'da son bir ayda gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 30 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Elazığ'da son bir ayda gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 30 ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şubesi ekipleri Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik son bir ayda uygulamalar yapıldı.
Uygulamalarda, ruhsatsız silah bulunduran 28 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda, ruhsatsız 25 tabanca ve 5 pompalı tüfek ile 174 fişek ve 17 kartuş ele geçirildi.
Şüpheliler ve suç unsurları ile ilgili adli ve idari işlem yapıldı.
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