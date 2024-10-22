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        Elazığ'da 30 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Elazığ'da son bir ayda gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 30 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:43 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:18
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        Elazığ'da 30 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Elazığ'da son bir ayda gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 30 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şubesi ekipleri Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik son bir ayda uygulamalar yapıldı.

        Uygulamalarda, ruhsatsız silah bulunduran 28 şüpheli gözaltına alındı.

        Aramalarda, ruhsatsız 25 tabanca ve 5 pompalı tüfek ile 174 fişek ve 17 kartuş ele geçirildi.

        Şüpheliler ve suç unsurları ile ilgili adli ve idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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