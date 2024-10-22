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        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 14:51 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:01
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        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.E. idaresindeki 23 AAG 440 plakalı yolcu minibüsü, Atatürk Caddesi'nde E.U'nun kullandığı 23 AZ 930 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs park halindeki bir kamyonete, otomobil de bir evin duvarına çarparak durabildi.

        Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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