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        Elazığ'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 16:27 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:39
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        Elazığ'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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        Elazığ'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Üniversite Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın 4'üncü katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Binada ikamet edenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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