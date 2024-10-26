"Kelebek hastası" çocuğun okul hayali bir günlüğüne gerçek oldu

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da, kelebek hastalığı nedeniyle okula gidemeyen ve evde eğitim gören 7 yaşındaki Fatma Aydın'ın 1 günlüğüne okula gitme hayali gerçek oldu.

Halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen epidermolyssis bullosa hastası Cumhuriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Aydın, rahatsızlığı nedeniyle okula gidemiyor.

Hastalığı ile mücadele ederken İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmen sayesinde evde eğitimini sürdüren Aydın'ın okula gitme hayalini gerçekleştirmek için Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) bünyesindeki gönüllü üniversite öğrencileri harekete geçti.

Okulu çok sevdiğini anlatan Aydın, "Hayalim gerçek oldu. Çok mutluyum. Okulda arkadaşlarımla birlikte resim yaptım. Oyunlar oynadık. Okula gelmemi sağlayanlara teşekkür ederim." dedi.

Fatma Aydın, AA muhabirine, tek hayalinin akranları gibi okula gitmek olduğunu dile getirdi.

Aydın, gittiği özel bir okulda resim çizdi, oyun oynadı ve şarkılar söyledi.

"Kızım, arkadaş çevresi edinip sosyalleşmek istiyor. Fatma şu an evde eğitim alıyor. Öğretmeniyle güzel şeyler öğreniyor. Öğretmeninden memnun ama okul ve arkadaş ortamı istiyor. Sağlık açısından evde eğitim alması önemli. Arada da olsa okul hayatını yaşaması ve görmesini istiyoruz. Kızımın bu isteğini gönüllü ablaları gerçekleştirdi. Okulda az öğrencinin olduğu hijyenik bir ortam ayarladılar. Kızım çok mutlu, arkadaş edindi."

Kızının hayalinin okula gitmek olduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Gençlik Komisyonu Başkanı Melisa Erdoğan da en büyük hayali okula gitmek olan Fatma'nın mutluluğuna ortak olduklarını anlattı.

Arkadaşlarıyla bu hayali gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Fatma'nın hayalini gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de yanında olup ona destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Fatoş Kaya da Aydın'ı okulda misafir ettiklerini, onun için okulda gerekli hijyen ortamını oluşturduklarını bildirdi.