Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da 569 deprem konutu için kura çekildi

        Elazığ'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için inşa edilen 569 konutun kura çekimi törenle yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 17:45 Güncelleme: 26.10.2024 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 569 deprem konutu için kura çekildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için inşa edilen 569 konutun kura çekimi törenle yapıldı.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Elazığ'da evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda kentte 569 deprem konutunun yapımı tamamlandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'nden Elazığ'a canlı bağlanarak törene katıldı.

        Vali Numan Hatipoğlu, Abdullah ve Delal Arıkanoğlu çiftine konutun anahtarını teslim etti.

        Törende 569 konutun teslimini yaptıklarını ifade eden Hatipoğlu, "Elazığ'da 25 bin 722 konutu 2020 ve 2023 depremleri sonrasında hak sahiplerine teslim etmiş olmanın sizlerin himayelerinde himayesinde devletimizin tüm kurumlarıyla çalışıyor olarak teslim etmenin onurunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Törene, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Bir rekor daha
        Bir rekor daha
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!

        Benzer Haberler

        "Kelebek hastası" çocuğun okul hayali bir günlüğüne gerçek oldu
        "Kelebek hastası" çocuğun okul hayali bir günlüğüne gerçek oldu
        Elazığ merkezli "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
        Elazığ merkezli "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da 'yeşil reçete' operasyonu; 1'i doktor 17 tutuklama
        Elazığ'da 'yeşil reçete' operasyonu; 1'i doktor 17 tutuklama
        Ağın'da "Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" tanıtıldı
        Ağın'da "Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" tanıtıldı
        Elazığ'da dilencilere yönelik operasyonda 22 kişi yakalandı
        Elazığ'da dilencilere yönelik operasyonda 22 kişi yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı