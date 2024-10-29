Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kovancılar girişinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 BA 183 plakalı otomobil ile 23 ADJ 617 plakalı otomobil çarpıştı.

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