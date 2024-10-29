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        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 21:48 Güncelleme: 29.10.2024 - 21:52
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        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kovancılar girişinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 BA 183 plakalı otomobil ile 23 ADJ 617 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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