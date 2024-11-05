Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 92 hükümlü yakalandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, haklarında hırsızlık, çocuğa cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık ve kasten öldürme gibi suçlardan değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 92 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler tarafından çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik 1-31 Ekim'de çalışma yapıldı.

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