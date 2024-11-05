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        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 92 hükümlü yakalandı

        Elazığ'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 92 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:05
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        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 92 hükümlü yakalandı
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        Elazığ'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 92 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler tarafından çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik 1-31 Ekim'de çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, haklarında hırsızlık, çocuğa cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık ve kasten öldürme gibi suçlardan değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 92 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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