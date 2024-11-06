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        Kaymakam Türker'i, Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Türk ziyaret etti

        Elazığ'ın Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker'i, Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Sinan Türk ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:15 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:15
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        Kaymakam Türker'i, Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Türk ziyaret etti
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        Elazığ'ın Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker'i, Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Sinan Türk ziyaret etti.

        Türk, Kaymakam Türker'i makamında ziyaret ederek, eğitim konularında fikir alışverişinde bulundu.

        Kaymakam Türker de eğitimin geleceğin teminatı olduğunu belirterek, "Eğitim camiasının taleplerine kulak vermek ve onlarla iş birliği içinde çalışmak benim için öncelikli bir hedef olacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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