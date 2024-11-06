Kaymakam Türker'i, Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Türk ziyaret etti
Elazığ'ın Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker'i, Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Sinan Türk ziyaret etti.
Elazığ'ın Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker'i, Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Sinan Türk ziyaret etti.
Türk, Kaymakam Türker'i makamında ziyaret ederek, eğitim konularında fikir alışverişinde bulundu.
Kaymakam Türker de eğitimin geleceğin teminatı olduğunu belirterek, "Eğitim camiasının taleplerine kulak vermek ve onlarla iş birliği içinde çalışmak benim için öncelikli bir hedef olacak." dedi.
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