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        Elazığ'da 12 ruhsatsız silah ve tarihi eser niteliğinde 30 obje ele geçirildi

        Elazığ'da 12 ruhsatsız silah ve tarihi eser niteliğinde 30 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 19:11 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:33
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        Elazığ'da 12 ruhsatsız silah ve tarihi eser niteliğinde 30 obje ele geçirildi
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        Elazığ'da 12 ruhsatsız silah ve tarihi eser niteliğinde 30 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda merkeze bağlı Yazıkonak beldesi Yenibağlar Mahallesi'nde 2 adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 8 ruhsatsız av tüfeği, 7 tabanca fişeği, 32 av tüfeği fişeği, kılıç ve 30 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi, Ç.G. ve M.Y. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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