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        Elazığ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 01:00 Güncelleme: 22.11.2024 - 01:00
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        Elazığ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Ö.Ş'nin kullandığı 44 NB 225 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu İçme köyü mevkisinde refüje çarparak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Ö.Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ö.Ş'nin cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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