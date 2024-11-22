Baskil'de muhtar ve çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Elazığ'ın Baskil Ziraat Odası ve Elazığ Strateji Geliştirme ve Planlama Derneği tarafından çiftçilere ve muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Baskil Hükümet Konağı Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda, akıllı tarım uygulamaları, besi hayvanlarının beslenmesi ve hastalıkları konusunda bilgi verildi.

Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, tarım havzası olan ilçedeki çiftçilerin sorunlarını çözmek ve onları bilgilendirmek için bir araya geldiklerini belirterek, toplantı için emeği geçenlere teşekkür etti.