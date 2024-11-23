Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda, uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan, nakleden ve saklayan 7 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka illerden Elazığ'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

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