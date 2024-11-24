Elazığ'da greydere çarpan otomobil sürücüsü öldü
Elazığ'da greydere çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Elazığ'da greydere çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
H.B.G'nin kullandığı 23 AFA 190 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, M.C. idaresindeki greydere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü H.B.G, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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