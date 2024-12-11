Elazığ'da 85 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 85 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 85 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri ile ilgili kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir şüpheliye ait 2 adrese operasyon düzenledi.
Dedektör köpeği yardımıyla adreslerde yapılan aramada, 85 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.