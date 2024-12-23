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        Elazığ Valiliği kentteki bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

        Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 18:35 Güncelleme: 23.12.2024 - 18:35
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        Elazığ Valiliği kentteki bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
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        Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 16-23 Aralık'ta meydana gelen 223 asayiş olayında yakalanan 187 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Asayiş uygulamalarında 68 bin 142 kişi ve 24 bin 280 araç kontrol edildi, aranan 53 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 18'i tutuklandı. Çalıntı kaydıyla aranan otomobil bulundu.

        Kontrol edilen 7 bin 251 araçtan 2 bin 571'ine cezai işlem uygulandı, 129 araç trafikten men edildi.

        Yapılan çalışmalar sonucu, 7 tabanca, 2 tüfek, 41 fişek, 2 kesici alet, 515,89 gram esrar, 7,45 gram metamfetamin, 18 gram bonzai ve sentetik ecza ele geçirildi.

        Ayrıca kaçak 20 kilogram nargile tütünü, 3 bin 200 dolu makaron, 2 kazı malzemesi ve 5 bin 880 kilogram büyükbaş ve küçükbaş hayvan eti ele geçirildi.

        Kentte meydana gelen 21 trafik kazasında ise 1 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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